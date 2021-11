Ue: Aimi (FI), la nostra Europa non cancella fede, radici, identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri, segnala che “il germe e la deriva della “cultura della cancellazione”, proveniente da un'America malata, rischia di infettare l’Europa, con le sue scemenze e le sue follie. È inaccettabile che le euroburocrazie - che peraltro nessuno ha eletto - si spingano fino alla intemerata richiesta di eliminare dal linguaggio di Bruxelles le parole Natale, o quelle relative alle ricorrenze religiose; censurare ancora i nomi Maria, o quelli riferibili ai Santi, come ha fatto la commissione europea, è stupido prima che sbagliato". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Forza Italia, a tutti i livelli, è impegnata in una battaglia a difesa delle nostre radici, che affondano nella cultura greco-romana e giudaico-cristiana. Il pericoloso nulla che arriva in queste ore dalle euroburocrazie farebbe dell’Europa solo un “Altrove”, grigio e muto. L’Europa profonda, delle cattedrali e dei meravigliosi borghi medioevali; dell’Umanesimo e del Rinascimento; di Mozart e di Beethoven, di Leonardo e Caravaggio; di Dante e di Shakespeare, e ancora di infinite altre meraviglie, ci sprona a respingere con forza questa inaccettabile e delirante deriva laicista. L’Europa in cui crediamo - conclude l'esponente di FI - non cancella la fede, le tradizioni, l’identità". (Com)