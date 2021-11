Imprese: Svimez, al Sud assorbire bene risorse transizione 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda le imprese, la Svimez "da un lato auspica che vi sia un’adeguata capacità di assorbimento delle risorse stanziate, in particolare quelle dedicate alla Transizione 4.0, da parte delle aziende meridionali. Dall’altro, che si semplifichi e si faccia chiarezza sull’obiettivo del trasferimento tecnologico, che rischia di incidere solo marginalmente se persiste l’attuale quadro estremamente frammentato di soggetti che se ne occupano". Lo si legge in una nota di Svimez riguardo al Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno del 2021. "Solo così - prosegue - l’attuale sistema economico (industria e servizi) del Sud potrà superare il tendenziale ampliamento del divario rispetto alle aree più avanzate del Centro-Nord in termini di capacità innovativa e livelli di conoscenza 'inglobati'". (Com)