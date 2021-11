Bielorussia-Russia: ministero Difesa, nuovo pattugliamento congiunto con caccia Su-30SM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo tattico misto di caccia multifunzionali Su-30SM russi e bielorussi ha effettuato un altro volo lungo i confini esterni della Bielorussia come parte di un pattugliamento congiunto. Lo ha dichiarato oggi il ministero della Difesa bielorusso in un comunicato, precisando come il pattugliamento congiunto dello spazio aereo lungo il confine continui "come parte del rafforzamento dell'allerta di combattimento per la difesa aerea". (Rum)