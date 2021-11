Serbia: Parlamento chiamato a votare legge per modifiche alla Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultima approvazione legislativa viene associata dagli oppositori al caso di Rio Tinto, perché era stata avanzata in precedenza l'ipotesi che l'investimento del gruppo minerario in Serbia potesse essere sottoposto a referendum. Gli oppositori all'investimento richiamano l'attenzione sui problemi che questo può causare in termini ambientali. La nuova legge referendaria elimina la soglia di numero di elettori necessaria per far passare un referendum. Finora era necessario che il 50 per cento degli elettori registrati si presentasse perché un referendum fosse considerato valido. Il presidente del Parlamento, Ivica Dacic, e la stessa premier serba, Ana Brnabic, hanno negato che gli emendamenti alla legge sul referendum siano stati pensati per agevolare Rio Tinto o qualunque altro investitore straniero. (Seb)