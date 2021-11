Università: Saracco (PoliTo), Pnrr opportunità per ricerca ma non distolga da traiettorie consolidate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima cosa da fare è cambiare il modo in cui formiamo i nostri studenti, e il Politecnico di Torino, analogamente a quanto sta facendo quello di Milano, sta portando avanti un percorso per formare ingegneri più consapevoli dei problemi da risolvere: non dobbiamo dimenticare che le tecnologie che sviluppiamo devono migliorare la vita delle persone. Lo ha detto Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, intervenendo oggi alla prima giornata di 5G Italy 2021. “Il problema del mismatch tra quello che produciamo come laureati e quello di cui avrebbero bisogno le aziende non dipende solo da noi, serve maggiore consapevolezza anche da parte delle imprese: a livello industriale il 5G impone di cambiare paradigma, sfruttando le opportunità”, ha detto, ribadendo l’opportunità rappresentata dal Pnrr per la ricerca ma sottolineando la necessità di evitare l’effetto “zucchero filato: tanti soldi in poco tempo possono appagare moltissimo ma vanno spesi bene, e non devono distogliere da traiettorie consolidate in atenei forti come il nostro, che portano già a casa fior di finanziamenti dalla comunità europea su bandi competitivi”. (Rin)