Recovery: Sabatini (Abi), investire su economia Sud per ridurre differenze con Europa

- Per chiudere le differenze tra il nostro Paese e l’area dell’euro "è necessario consentire all’economia meridionale di recuperare il divario rispetto al resto dell’Italia". Lo ha detto il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Giovanni Sabatini durante la presentazione del rapporto Svimez 2021 sull’economia e la società del mezzogiorno. "È necessario agire su infrastrutture, pubblica amministrazione, giustizia. Un contributo importante viene dal Pnrr, abbiamo a disposizione risorse cospicue europee unite ad una politica di bilancio espansiva", ha aggiunto. "Le risorse del mezzogiorno devono essere spese nel modo più utile. Abbiamo un’occasione unica non solo per aumentare il potenziale di sviluppo economico, ma per colmare il divario esistente tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Gli 82 miliardi che abbiamo a disposizione dal Pnrr puntano a migliorare la produttività di piccole e medie imprese, la transizione ecologica per colmare divari territoriali, a rafforzare le infrastrutture investendo sull’alta velocità, su scuola e asili nido e abbandono scolastico", ha spiegato Sabatini per poi concludere: "Infine è necessario investire sulla salute colmando i divari tra i diversi sistemi territoriali. E risolvere i problemi delle infrastrutture per risolvere problemi di crescita del Mezzogiorno". (Rin)