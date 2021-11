Infrastrutture: Spagna, governo annuncia progetti per migliorare rete di trasporto ferroviario merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo presenterà nei prossimi mesi i suoi due principali progetti in campo ferroviario, Mercancías 30 e Cercanías 25, con l'obiettivo di potenziare l'infrastruttura ferroviaria del trasporto merci dall'attuale 5 per cento al 10 per cento entro il 2030. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez, durante l'apertura di Rail Live, fiera che si riunisce le principali aziende ed enti pubblici legati al mondo ferroviario. "La ferrovia è la chiave per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea connessa, verde e sostenibile dal punto di vista ambientale", ha sottolineato la ministra, aggiungendo che il trasporto ferroviario riduce le emissioni, la congestione delle strade e gli incidenti. Un'altra delle iniziative del ministero è la strategia per una mobilità sicura e sostenibile che sarà discussa il prossimo mese per bilanciare la preponderanza del trasporto aereo migliorando i collegamenti transfrontalieri con Portogallo e Francia e completare i corridoi europei. (Spm)