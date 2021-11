Tlc: Ericsson Mobility Report, traffico dati da mobile è cresciuto di 300 volte negli ultimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo studio di Ericsson rivela che il traffico dati su reti mobili è aumentato di circa 300 volte negli ultimi dieci anni. I risultati, basati su dati di rete attuali e storici, sono inclusi nell'edizione speciale per il decennale dell'Ericsson Mobility Report. Il rapporto, si legge in un comunicato, rivolge lo sguardo alle tendenze e agli eventi chiave che hanno plasmato l'ultimo decennio dell’industria, oltre a rivelare le previsioni per il 2027. La premessa che il 5G diventerà la generazione mobile implementata più velocemente di sempre è rafforzata dalla previsione, aggiornata, che ci saranno quasi 660 milioni di abbonamenti 5G entro la fine di quest'anno. L'aumento è dovuto a una domanda più forte del previsto in Cina e nel Nord America, dovuta in parte alla diminuzione dei prezzi dei dispositivi 5G. Nel terzo trimestre 2021, c'è stato anche un aumento netto di 98 milioni di abbonamenti 5G a livello globale, rispetto ai 48 milioni di nuovi abbonamenti 4G. Alla fine del 2021, si stima che le reti 5G forniranno copertura a più di due miliardi di persone. Secondo le ultime previsioni, il 5G è sulla buona strada per diventare la tecnologia mobile dominante entro il 2027. Entro quella data, il 5G dovrebbe rappresentare circa il 50 per cento di tutti gli abbonamenti mobili in tutto il mondo - coprendo il 75 per cento della popolazione mondiale e trasportando il 62 per cento del traffico globale generato dagli smartphone. (segue) (Com)