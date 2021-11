Tlc: Ericsson Mobility Report, traffico dati da mobile è cresciuto di 300 volte negli ultimi 10 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report di Ericsson rivela anche che la natura delle connessioni mobili sta cambiando rapidamente, contribuendo al continuo aumento del traffico dati da mobile. L'IoT Broadband ha ora superato il 2G/3G come la tecnologia che collega la maggior parte delle applicazioni IoT. Si prevede che questa rappresenterà il 47 per cento di tutte le connessioni IoT cellulari entro la fine del 2021, rispetto al 37 per cento del 2G/3G e al 16 per cento delle tecnologie Massive IoT (NB-IoT e Cat-M). Le nuove previsioni confermano la rapida crescita delle implementazioni di tipo “massive IoT”, che abbracciano casi d'uso come i wearable per la e-health, il tracciamento della logistica, il monitoraggio ambientale, i contatori intelligenti e i dispositivi intelligenti per lo smart manufacturing. Si prevede che le implementazioni di tipo “massive IoT” rappresenteranno il 51 per cento di tutte le connessioni IoT cellulari entro il 2027. Nello stesso periodo analizzato, le connessioni Fwa dovrebbero crescere di quasi tre volte: da 88 milioni alla fine del 2021, a circa 230 milioni nel 2027. Quasi la metà di queste connessioni si baseranno su reti 5G. Questa edizione del decennale dell'Ericsson Mobility Report include quattro articoli di approfondimento: costruire l'infrastruttura 5G per un futuro digitale – in collaborazione con Far EasTone; reti per aumentare la digitalizzazione - in collaborazione con stc; time-to-content: un confronto sulle prestazioni della rete; costruire reti sostenibili. (Com)