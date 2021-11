Imprese: Intesa Sanpaolo, evento finale e bilancio digital tour Imprese Vincenti 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso oggi a Milano il digital tour di “Imprese Vincenti 2021”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, soprattutto nella delicata fase di risposta alla pandemia e di rilancio della produttività distintiva del made in Italy, delle filiere e distretti sui territori. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui, realizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti, l’evento di chiusura ha celebrato le Pmi italiane che si sono contraddistinte per aver risposto efficacemente alla crisi. Sono stati approfonditi i percorsi ‘vincenti’ e sono emersi processi di trasformazione guidati dalla logica del valore economico e di impatto dell’azienda: una ‘cultura d’impresa’ già in sintonia con gran parte delle linee guida che oggi indirizzano gli obiettivi del PNRR e basata su scelte strategiche spesso attuate già prima della pandemia e risultate poi decisive alla flessibilità, continuità produttiva o alla capacità di ripartire. Sono aziende che hanno continuato ad investire sulle direttrici fondamentali per la crescita: sostenibilità, innovazione, economia circolare e finalità Esg, investimenti sul capitale umano, passaggio generazionale, internazionalizzazione, impatto sociale sul territorio e legame con le proprie filiere produttive di riferimento. Imprese Vincenti mette a disposizione delle Pmi azioni di supporto finanziario, consulenziale, formativo, di assessment, ma anche strumenti e piattaforme digitali, workshop e percorsi di crescita per via esterna. Quest’anno il programma attiverà nuovi interventi per le PMI, in un quadro articolato di opportunità e strumenti di crescita messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, in linea con gli impulsi di rilancio dell’economia del Paese e in coerenza con il piano ‘Motore Italia’, il nuovo programma strategico del Gruppo che mette a disposizione 50 miliardi per il rilancio delle Pmi. Da inizio anno, il Gruppo ha erogato quasi 21 miliardi di euro alle imprese italiane. (segue) (Com)