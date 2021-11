Germania: disoccupazione in calo a novembre al 5,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Germania è diminuito a novembre al 5,1 per cento dal 5,2 per cento di ottobre, per un totale di 2,317 milioni di disoccupati. Nel mese che si avvia a conclusione, i tedeschi in cerca di impiego sono 60 mila in meno rispetto a ottobre e 382 mila in meno rispetto a novembre del 2020. È quanto comunicato dall'Agenzia federale del lavoro (Ba), secondo cui finora la quarta ondata della pandemia di Covid-19 non ha avuto alcun impatto sul mercato del lavoro tedesco. Il presidente della Ba, Detlef Scheele, ha commentato: “Prosegue la ripresa degli ultimi mesi sul mercato del lavoro. Finora le conseguenze dell'attuale e preoccupante situazione del coronavirus in Germania non sono state evidenti”. (Geb)