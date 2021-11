Azerbaigian: elicottero militare si schianta durante esercitazione in poligono, ci sono morti e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare del servizio di frontiera di Stato azerbaigiano si è schiantato questa mattina durante delle esercitazioni in un poligono di addestramento, presso l'aeroporto di Garageybat, nella regione di Khizi, come affermato da servizio di frontiera e dalla procura generale di Baku in una dichiarazione congiunta. A seguito dell'incidente sono stati rilevati morti e feriti tra l'equipaggio ed il personale militare, mentre sono in corso misure investigative congiunte. (Rum)