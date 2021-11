Kosovo: deputato albanese nel Parlamento serbo, Belgrado non vuole perseguire dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non è interessata a migliorare i rapporti con il Kosovo. Lo ha affermato Shaip Kamberi, deputato albanese all'Assemblea della Serbia, commentando il rifiuto delle autorità di Belgrado di consentire a quattro ministri del governo del Kosovo di visitare la valle di Presevo. Tale scelta, secondo Kamberi, è la prova che la Serbia non desidera un miglioramento nelle relazioni con il Kosovo o il loro approccio alla Comunità albanese nella Valle. "La Serbia dimostra costantemente di non essere interessata a dialogare con il Kosovo nella prospettiva del riconoscimento della realtà istituzionale nel Paese. In tutti i dibattiti parlamentari, ho cercato di evidenziare tutte le violazioni che la Repubblica di Serbia commette agli accordi raggiunti nel dialogo con il Kosovo, e tra questi c'è quello sulla libertà di movimento e lo scambio di visite ufficiali", ha detto Kamberi all'emittente "Klan". (Seb)