Trasporto aereo: approvate convenzioni Mims-Enav per investire nella digitalizzazione del settore

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di approvazione delle convenzioni sottoscritte dal dicastero e da Enav per la realizzazione di progetti di investimento inclusi nel Pnrr. Stando al relativo comunicato stampa, le convenzioni prevedono una contribuzione a fondo perduto di 110 milioni di euro da attribuire ad Enav ed alle tre controllate del gruppo: Techno Sky, società responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo; Ids AirNav, azienda che sviluppa soluzioni software di ultima generazione per i sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche; e D-Flight, società che gestisce e sviluppa la piattaforma per l’erogazione dei servizi ai velivoli a pilotaggio remoto (droni). “Con la firma delle convenzioni si dà attuazione ai progetti più innovativi del Pnrr nel settore strategico del trasporto aereo: si rafforza un processo di digitalizzazione che permetterà una gestione ottimale dei servizi con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale”, ha commentato il ministro. (segue) (Com)