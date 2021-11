Trasporto aereo: approvate convenzioni Mims-Enav per investire nella digitalizzazione del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono certo che i progetti che realizzeremo daranno immediati benefici al settore sia in termini di capacità e qualità del servizio che di occupazione e crescita economica: continuiamo il nostro percorso di innovazione dello spazio aereo in chiave digitale e sostenibile”, ha aggiunto Paolo Simioni, amministratore delegato di Enav. I progetti in questione sono rappresentati nella sezione 3.2 (Intermodalità e Logistica integrata) del Pnrr e si raggruppano in due filoni principali: innovazione digitale e infrastrutture verdi. In particolare, Enav si occuperà della digitalizzazione del sistema di gestione dello spazio aereo, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, implementando progetti relativi a: sviluppo e connettività del sistema di gestione dei velivoli a pilotaggio remoto; digitalizzazione delle informazioni aeronautiche; realizzazione di infrastrutture cloud e virtualizzazione delle infrastrutture operative; definizione di un nuovo modello di manutenzione; condivisione sicura delle informazioni. Per quanto riguarda le tempistiche, il Pnrr individua due milestone principali: una a dicembre 2023 e l’altra a marzo 2026, entro cui, i soggetti attuatori sono chiamati a realizzare i progetti previsti nelle convenzioni. (Com)