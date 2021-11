Criminalità: blitz dei Ros contro nuova "Mala del Brenta", 39 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Ros, in collaborazione con i comandi provinciali dei carabinieri di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 39 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti, alcuni dei quali aggravati dal reato di associazione mafiosa. Dall'attività di indagine, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, è stato possibile accertare l'esistenza di elementi relativi alla ricostituzione del sodalizio criminale denominato "Mala del Brenta", forte della scarcerazione di esponenti della frangia dei mestrini.(Ren)