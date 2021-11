Imprese: Vodafone lancia Curve Pet, localizzatore per non perdere di vista animali domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non perdere mai di vista il proprio animale domestico, Vodafone lancia il nuovo Curve Pet tracker pack, il localizzatore Gps intelligente che si fissa con una clip a collari e pettorine: il dispositivo consente di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità su Vodafone Smart App (Passeggiate, che registra le passeggiate effettuate e le distanze percorse, e Profili, che memorizza informazioni come la razza e altre caratteristiche dell’animale). Stando al relativo comunicato stampa, Vodafone rende disponibili senza costi aggiuntivi queste nuove funzionalità anche a coloro che hanno già un dispositivo Curve: il dispositivo ha una durata fino a sette giorni. Per una maggiore tranquillità, prosegue la nota, grazie alle funzionalità dell’app è anche possibile definire delle zone, aree specifiche come ad esempio “Parco” o “Casa”, e ricevere un avviso sullo smartphone tutte le volte che l’animale vi entra o esce. La Vodafone Smart Sim integrata rende Curve un dispositivo intelligente, in grado di inviare aggiornamenti anche a distanza e senza limiti grazie alla combinazione di Gps, bluetooth, wifi e connettività mobile. Il Pet tracker pack è l’ultima versione del localizzatore Gps intelligente Curve, che dal lancio nel 2020 a oggi ha ricevuto cinque premi. (Com)