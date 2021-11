Nepal: vaccini, arrivate 725.550 dosi di Covishield nell’ambito di Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha ricevuto ieri dal Canada 725.550 dosi del vaccino contro il coronavirus Covishield, l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), nell’ambito del programma di distribuzione internazionale Covax, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Lo ha riferito alla stampa il funzionario Upendra Dhungana, della sezione Gestione logistica del dipartimento Servizi sanitari, annunciando per domani l’arrivo di un altro lotto. Il Nepal ha ricevuto finora 23.889.440 dosi di quattro vaccini: oltre all’AstraZeneca, quelli di Sinopharm (Vero Cell), Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S) e Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Secondo i dati ufficiali, hanno completato il ciclo vaccinale 8.382.994 persone, pari al 27,6 per cento della popolazione totale. Il Paese punta a vaccinare il 78 per cento dei suoi circa 30 milioni di abitanti ovvero 25 milioni di persone a partire dai 12 anni. (segue) (Inn)