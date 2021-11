Nepal: vaccini, arrivate 725.550 dosi di Covishield nell’ambito di Covax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha lanciato la campagna di vaccinazione il 27 gennaio con il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India, di cui ha ricevuto un milione di dosi in dono da Nuova Delhi, un milione per compravendita e 348 mila attraverso Covax. Il governo nepalese aveva concluso un accordo per acquistare un altro milione di dosi, ma la consegna non è stata effettuata perché con la seconda grave ondata dell’epidemia in India le esportazioni del Serum Institute si sono interrotte. Il 29 novembre il produttore indiano ha annunciato la ripresa delle esportazioni verso alcuni Paesi, tra cui il Nepal. Nel frattempo Katmandu ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori, soprattutto alla Cina, acquistando dieci milioni di dosi di Vero Cell a livello bilaterale (oltre ai 5,9 milioni di dosi nell’ambito di Covax). (Inn)