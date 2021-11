Veneto: Zaia, bravi Ros e Procura antimafia per blitz, ennesima vittoria della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giornata si apre bene, con l’ennesima vittoria della legalità sulla criminalità. Complimenti e grazie da tutti i veneti per bene ai Ros dei carabinieri e alla Procura antimafia, che hanno sgominato una banda composta da vecchi pregiudicati e nuovi malavitosi che agivano per arrivare al controllo del territorio". Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l’operazione del Ros e della Procura antimafia, con un’ottantina di indagati e 39 arresti nella notte. "Le prime notizie - ha aggiunto Zaia – parlano di droga, estorsioni, armi rapine e mancate vendette maturate nel mondo del crimine. Un mix devastante, per la legalità, ma anche per la serena convivenza sociale di un vasto territorio, che poteva avere conseguenze sempre più gravi. Averlo stroncato è una delle più importanti operazioni messe a segno dalla Forze dell’ordine e dagli inquirenti negli ultimi tempi". "Stamattina – ha concluso Zaia – una vasta parte del territorio veneto sa di poter vivere più serenamente; sa che il crimine non si arrende, ma che i tutori dell’ordine non arretrano di un centimetro". (Ren)