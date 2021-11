Imprese: al via la nuova Corneliani, fondo Mise investe 6,5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione della crisi di Corneliani era stata raggiunta nelle settimane successive l’insediamento del ministro Giorgetti, che nel corso dei tavoli convocati al ministero ha mediato tra le parti per individuare una soluzione in grado di attivare l’investimento privato con il supporto, in quota di minoranza, dello Stato. Il primo risultato di quell’accordo sottoscritto il 7 aprile 2021 era stato il riavvio della produzione della collezione autunno-inverno, attraverso cui è stata garantita la ripresa delle attività nel sito mantovano. Un passaggio decisivo per consentire la continuità produttiva e tutelare le alte competenze artigianali e le professionalità dei lavoratori, che oggi possono guardare con concreto ottimismo al rilancio dell’azienda attraverso la presenza di articoli di abbigliamento e relativi accessori a marchio "Corneliani”. (Rin)