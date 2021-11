Ue: Brunetta, dopo pandemia nuova fase per crescita e rafforzamento Euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Oggi siamo di fronte a una nuova fase, a "un nuovo paradigma con politiche fiscali di accompagnamento spinte da una strategia di indebitamento dell'Ue per far crescere l'Europa e rafforzare l'Euro". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo questa mattina in apertura della XIV conferenza nazionale di statistica presso l'Istat "Un moderno ecosistema dei dati, per una ripartenza inclusiva e sostenibile". Dopo "la gestione sbagliata della crisi dello spread, dell'Europa matrigna", la pandemia ha portato "un'altra Merkel, con un'Europa che si può indebitare, per cui si può e si deve relazionare", ha proseguito. Così è nato il Next Generation Eu, che "guarda al futuro e ai giovani", ha concluso Brunetta. (Rin)