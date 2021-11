Romania: Festa nazionale, domani alla parata 1.500 militari e 100 mezzi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Romania circa 1.500 militari e specialisti del ministero della Difesa, del ministero dell'Interno, del Servizio speciale delle telecomunicazioni e dell'Amministrazione nazionale dei penitenziari, affiancati da militari stranieri, con circa 100 mezzi tecnici parteciperanno domani, a partire dalle ore 11, alla Parata militare nazionale organizzata in occasione della Giornata nazionale della Romania, nella piazza dell'Arco di Trionfo a Bucarest. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest in un comunicato. Secondo la fonte citata, a seconda delle condizioni meteorologiche, si esibiranno anche circa 30 aerei militari. Sarà allestita inoltre una mostra di equipaggiamento militare, visitabile dopo la cerimonia ufficiale, fino alle 14. I militari in missione nei teatri operativi, così come quelli in Polonia, svolgono cerimonie militari e attività specifiche. In più, mercoledì e giovedì, il ministero della Difesa organizza una maratona di vaccinazione, un'azione destinata a sostenere lo sforzo nazionale per combattere il Covid-19. La maratona si svolgerà nei centri di vaccinazione dei sei ospedali militari del Paese, che sono anche centri regionali per lo stoccaggio di vaccini contro Sars-CoV-2. (Rob)