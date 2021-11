Torino: Claudio Cerrato (Pd) è il nuovo presidente della commissione Ambiente in Comune, Liardo (Fdi) vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla seconda conta - alla prima svolta in una precedente seduta era mancato il numero legale - il consigliere del Partito Democratico Claudio Cerrato è stato eletto presidente della commissione Ambiente del Comune di Torino. Ad affiancarlo come vice-presidente il consigliere Enzo Liardo, Fratelli d'Italia, scelto dalle opposizioni. Cerrato viene da una lunga esperienza come presidente della Circoscrizione 4, carica che ha ricoperto dal 2011 fino alle ultime elezioni. Proprio durante la sua presidenza si è vista una grande spinta verso i temi della mobilità sostenibile con nuove ciclabili, stalli per i mezzi sostenibili e altri provvedimenti. (Rpi)