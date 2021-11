Sud: Svimez, aumentato tasso povertà assoluta, in famiglie incidenza del 9,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, anche a causa della pandemia, la povertà assoluta "è aumentata sia per le famiglie sia per gli individui. Sono oltre 2 milioni le famiglie italiane povere, per un totale di più di 5,6 milioni di persone. Di cui oltre 775.000 nelle regioni meridionali per circa 2,3 milioni di persone. Il Mezzogiorno si conferma la ripartizione territoriale in cui la povertà assoluta è più elevata con un’incidenza del 9,4 per cento fra le famiglie (era l’8,6 per cento nel 2019)". Lo rende noto un comunicato di Svimez in merito al Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno del 2021. "La presenza di minori - conclude Svimez - incide in misura significativa sulla condizione di povertà: nel Mezzogiorno il 13,2 per cento delle famiglie in cui è presente almeno un figlio minore sono povere, contro l’11,5 per cento della media nazionale". (Com)