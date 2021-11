Pa: Brunetta, presto bando interoperabilità per condivisione dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Tra poche settimane "arriverà il bando sull'interoperabilità, che consentirà di operare una rivoluzione basata sulla total disclousure e sul cloud a partire dal prossimo anno". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo questa mattina in apertura della XIV conferenza nazionale di statistica presso l'Istat "Un moderno ecosistema dei dati, per una ripartenza inclusiva e sostenibile". Oggi "abbiamo 33 mila amministrazioni pubbliche con innumerevoli dati gelosamente custoditi, quasi assolutamente non interoperabili", ha proseguito il ministro, sottolineando che l'apertura dovrà essere "accompagnata da regole globali che permettano di non rimanere vittime dei fake data, di statistiche non solo sbagliate ma devianti". (Rin)