Sanità: Svimez, assistenza ospedaliera ridotta nel Mezzogiorno rispetto al Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo della sanità, "si registrano valori di spesa pro capite mediamente più bassi nelle Regioni del Mezzogiorno. La netta riduzione dell’assistenza ospedaliera operata per massimizzare i risparmi immediati non è andata di pari passo con il rafforzamento dei servizi alternativi all’ospedale, in primis la medicina territoriale". Lo rende noto un comunicato di Svimez in merito al Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno del 2021. "Su quest’ultimo fronte, come mostrano diversi indicatori, i risultati sono stati poco soddisfacenti, soprattutto nel Mezzogiorno, che già partiva da livelli più contenuti di servizi di assistenza territoriale. In particolare, il tasso di assistenza domiciliare integrata, calcolato su 10 mila abitanti ultrasessantacinquenni, è pari a oltre 715 al Nord e a più di 636 al Centro mentre cala a 487 nel Mezzogiorno. Alle differenze nelle prestazioni erogate dai diversi Servizi sanitari regionali - sottolinea Svimez - si associa il fenomeno ormai strutturale della migrazione dal Sud al Nord del Paese dei cittadini alla ricerca di cure mediche". (Com)