India: vaccini, governo dà via libera a ordini destinati ad alcuni Paesi africani

- Il governo indiano ha annunciato di aver dato via libera agli ordini del vaccino contro il coronavirus Covishield destinati, mediante il programma di distribuzione internazionale Covax, ad alcuni Paesi dell’Africa: Malawi, Etiopia, Zambia, Mozambico, Guinea, Lesotho e Botswana. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il Covishield è l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii); Covax è la piattaforma dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). L’India ha preso la decisione in seguito all’emergere della nuova variante Omicron e ha annunciato che le nuove richieste di forniture saranno valutate rapidamente. Il Paese si è anche detto pronto a fornire farmaci, kit per test, dispositivi di protezione individuale e apparecchiature. La nota ricorda che finora più di 25 milioni di dosi di vaccini di produzione indiana sono stati esportato in 41 Paesi africani, di cui 16 milioni mediante Covax.(Inn)