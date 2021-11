Tunisia: carcere per il governatore di Sidi Bouzid accusato di corruzione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore presso il tribunale di primo grado di Sidi Bouzid, in Tunisia, ha emesso ieri un mandato di carcerazione nei confronti del governatore di Sidi Bouzid, Mohamed Sedki Bouaoun, e di un dipendente responsabile degli idrocarburi, con l'accusa di "sfruttamento dell'incarico per ottenere vantaggi e in violazione delle norme vigenti." Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique fm", citando una fonte della sicurezza. Il giudice ha inoltre deciso di mantenere in stato di libertà sia il governatore di Kebili, Moncef Chelaghmia, che il vice governatore di Sidi Bouzid, in attesa delle indagini ancora in corso. La procura della Repubblica del tribunale di primo grado di Sidi Bouzid aveva autorizzato giovedì scorso, 25 novembre, la detenzione dei due governatori per presunta corruzione finanziaria e per aver sfruttato il loro incarico al fine di ottenere vantaggi. (Tut)