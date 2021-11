Libia: La Lega araba sottolinea l'importanza di rispettare la data delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha sottolineato l'importanza di tenere le elezioni in tempo e la necessità che tutte le forze straniere, i mercenari e i combattenti stranieri lascino la Libia affinché il Paese ripristini la stabilità e la sovranità territoriale. Le dichiarazioni sono avvenute in occasione della sesta edizione del forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo, che si è tenuta ieri a Barcellona, secondo quanto riferisce il sito web "Afrigate".(Lit)