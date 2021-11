Scuola: Costa, per under 12 con un positivo in classe scatta Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola "stiamo affrontando la situazione di fronte a un quadro che cambia costantemente. Visto il forte aumento dei contagiati della platea under 12, per i quali ancora non c'è il via libera al vaccino, abbiamo ritenuto prudente di tornare alla previsione inziale" e cioè "in presenza di un positivo in classe scatta la Dad". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. (Rin)