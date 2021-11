Covid: Abrignani (Cts), abituiamoci a varianti, abbiamo armi per combattere virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 12 mesi "abbiamo avuto la variante Alfa, Delta, Omicron, abituiamoci all'idea delle varianti. Le case farmaceutiche lavorano alle modifiche dei vaccini ma non sappiamo ancora se c'è perdita efficacia", ha detto Sergio Abrignani, immunologo, e componente del Comitato tecnico scientifico ai microfoni di "24 mattino" su Radio 24. "Che ci sia la probabilità molto elevata di un calo della protezione dei vaccini lo sappiamo, dobbiamo aspettare 2-3 settimane e capire i risultati degli studi", ha aggiunto per poi chiarire: "C'è capitata una cosa enorme, accettiamolo, è una guerra, ma abbiamo le armi per combattere". (Rin)