© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone, tra le quali due minori, sono morte in un incendio divampato nella prima mattinata in un locale situato in piazza Tetuan a Barcellona. Come riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press" sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre i Mossos d'Esquadra (corpo di polizia locale della Catalogna) hanno avviato le indagini per scoprire le cause del rogo. (Spm)