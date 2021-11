Energia: Saipem, nuovo contratto di 750 milioni di dollari per progetto Jafurah gas field

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha firmato con Saudi Aramco un nuovo contratto relativo al progetto Jafurah Development Program in Arabia Saudita. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta degli idrocarburi e il trasporto del gas e del condensato al nuovo impianto Jafurah, nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. Inoltre, Saipem si occuperà di realizzare il sistema per trasportare l’acqua derivante dalla separazione dal gas trattato. Il contratto ha un valore complessivo di circa 750 milioni di dollari statunitensi. Il contratto, del tipo Epc (Engineering, Procurement, Construction), comprende - si legge in una nota - l'ingegneria, la fornitura dei materiali, la costruzione e la messa in servizio di circa 835 km di pipelines per il trasporto del gas, condensato e acqua di produzione. (segue) (Com)