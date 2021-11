Energia: Saipem, nuovo contratto di 750 milioni di dollari per progetto Jafurah gas field (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, ha commentato: "L’aggiudicazione di questo nuovo progetto da parte di Aramco consolida una relazione di lunga data e il posizionamento strategico di Saipem in Medio Oriente. L’accordo conferma la fiducia e l’apprezzamento dei nostri Clienti nella capacità di project management e nei servizi ingegneristici e tecnologici d’avanguardia che Saipem è in grado di offrire". Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 60 Paesi del mondo e impiega circa 32 mila dipendenti di 130 diverse nazionalità. (Com)