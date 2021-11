Tunisia-Algeria: ministri Esteri discutono della visita del presidente Tebboune a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha incontrato l’omologo algerino, Ramtane Lamamra, a margine della loro partecipazione all'incontro del Forum di Dakar per la cooperazione Cina-Africa per discutere degli imminenti incontri, tra cui la visita del presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in Tunisia nel prossimo periodo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tunisino in un post pubblicato ieri sera sulla pagina ufficiale Facebook. Le due parti hanno discusso la buona preparazione della visita, affinché costituisca una tappa importante nel corso delle relazioni bilaterali e riflette la forza dei legami fraterni tra i due leader e realizza l'aspirazione dei due popoli fraterni ad elevare le relazioni al livello di una partnership integrata, si legge nel testo del comunicato. (Tut)