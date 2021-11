Cina: Covid, Pechino non esclude ricadute della variante Omicron sulle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha avvertito oggi che la nuova variante di coronavirus isolata in Africa e denominata "Omicron" potrebbe comportare sfide per la prevenzione e il controllo pandemico in vista delle Olimpiadi di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2020. Il ministero ha però espresso fiducia in merito alla capacità del Paese di garantire il successo dell'evento sportivo. Le autorità sanitarie cinesi ritengono che la politica del "Covid zero" adottata nel Paese, tramite la chiusura dei confini e l'isolamento rigido dei focolai, consentirà di gestire l'eventuale minaccia posta dalla nuova variante, che sembra comunque causare sintomi di lieve entità. (Cip)