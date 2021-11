Giappone-Usa: Tokyo fatica a organizzare la visita di Kishida a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone fatica a organizzare la prima visita ufficiale del primo ministro Fumio Kishida a Washington. Lo scrive la stampa giapponese, che cita fonti governative secondo cui l'agenda del presidente Usa Joe Biden è sempre più monopolizzata da questioni interne e personali. Tokyo sta ancora tentando di organizzare la visita a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio 2022, in linea con la "tradizione" che vede ciascun premier giapponese neoeletto incontrare il presidente Usa entro i primi due mesi del suo mandato. Ad oggi, però, le date proposte da Tokyo non avrebbero ottenuto alcun riscontro dalla Casa Bianca. Kishida è in carica dallo scorso 4 ottobre, e dal dopoguerra ad oggi tutti i capi del governo giapponesi hanno incontrato i leader Usa entro 65 giorni dal loro insediamento, con la sola eccezione di Yoshihide Suga, che a causa della pandemia di Covid-19 ha incontrato Biden 212 dopo l'inizio del suo mandato; in compenso, Suga era stato il primo leader straniero a visitare la Casa Bianca dall'insediamento di Biden. Kishida ha già tenuto un colloquio con Biden a margine della conferenza Cop26 di Glasgow, che però non è stata un vero e proprio summit bilaterale. (segue) (Git)