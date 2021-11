Myanmar: corte rinvia verdetto a carico di Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte del Myanmar ha posticipato il pronunciamento di un verdetto a carico della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi, per consentire a un nuovo testimone di rendere le proprie deposizioni in tribunale. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la corte ha acconsentito ad una richiesta formulata dagli avvocati difensori di Suu Kyi. A testimoniare sarà un medico che sino ad oggi non aveva potuto presenziare in tribunale. Il verdetto a carico della ex leader birmana 76enne sarà il primo a suo carico dal primo febbraio scorso, quando un golpe militare ha deposto il governo birmano eletto e sciolto il parlamento. La giunta militare ha formulato a carico di Suu Kyi numerosi capi d'accusa, che potrebbero costarle una condanna a decenni di reclusione. (segue) (Inn)