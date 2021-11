Torino: Guerini, solidarietà e vicinanza al carabiniere ferito ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La solidarietà e la profonda vicinanza e di tutta la Difesa all'Arma dei Carabinieri e alla famiglia del brigadiere ferito ieri sera a Torino, durante il suo intervento per sventare una rapina. "A lui l'augurio di una pronta guarigione": queste le parole di vicinanza e partecipazione che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha voluto indirizzare al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri generale di corpo d'armata Teo Luzzi e ai famigliari del brigadiere che è stato ferito gravemente ieri sera mentre interveniva, fuori dal servizio, per sventare una rapina ai danni della Farmacia comunale 12 di corso Vercelli a Torino. Il militare è fuori pericolo ma la prognosi è comunque riservata. "Nel gesto coraggioso, altruista e ispirato dal profondo senso del dovere del brigadiere riconosco i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ogni giorno al servizio dei cittadini e del Paese", ha dichiarato il ministro in una nota.(Com)