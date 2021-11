Thailandia: ministro Finanze fiducioso su obiettivo di crescita per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia è in grado di conseguire l'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo del 4 per cento nel 2022, nonostante la nuova minaccia posta dalla variante Omicron del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze thailandese, Arkhom Termpittayapaisith, intervenuto ieri, 29 novembre, al seminario online "Investment Minutes in Late 2021". Il ministro ha affermato che la Thailandia potrebbe riprendersi dalla pandemia di Covid-19 più rapidamente di quanto avvenuto in occasione della crisi finanziaria del 1997, che Bangkok impiegò due anni per lasciarsi alle spalle. "Il governo è al lavoro per riaprire gradualmente il Paese e sbloccare un maggior numero di attività nonostante la pandemia non sia stata ancora del tutto eliminata", ha dichiarato il ministro. "Al tasso attuale, l'economia si riprenderà lentamente, con una crescita pari all'1 per cento del Pil quest'anno e del 3,5-4,5 per cento nel 2022", ha aggiunto Arkhom. Il blocco del turismo, che rappresenta il 12 per cento del prodotto interno lordo thailandese, è stato compensato in parte da una crescita sostenuta delle esportazioni, che hanno aiutato la Thailandia a non scivolare in recessione nel corso del 2021: "Stimiamo che le esportazioni complessive potrebbero aumentare nel 2021 del 17 per cento, il dato migliore degli ultimi 12 anni", ha detto il ministro, secondo cui il governo è pronto a ridimensionare le misure di stimolo di pari passo con la ripresa delle attività economiche. (segue) (Fim)