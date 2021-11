Thailandia: ministro Finanze fiducioso su obiettivo di crescita per il 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Thailandia ha registrato una contrazione dello 0,3 per cento nel terzo trimestre 2021 a causa dell'ondata pandemica che ha investito il Paese la scorsa estate, costringendo le attività a decretare chiusure nelle province maggiormente interessate, inclusa Bangkok. Lo ha reso noto l'Ufficio di economia nazionale e il Consiglio di sviluppo sociale (Nesdc, l'agenzia nazionale di pianificazione economica) il 15 novembre. I consumi privati sono calati del 3,2 per cento, e la spesa in ristoranti e alberghi del 16 per cento su base annua. Nel trimestre aprile-giugno l'economia della Thailandia aveva conseguito una crescita del 7,6 per cento, Tra giugno e settembre scorsi il Paese è stato colpito da un'ondata della variante Delta del coronavirus, e i contagi giornalieri registrati sul territorio thailandese sono aumentati dai 3mila di giugno ad oltre 20mila nel mese di agosto. La lieve contrazione registrata nel terzo trimestre è in linea con le attese degli economisti; per il prossimo anno il ministero delle Finanze prevede una crescita economica del 4 per cento grazie alla riapertura del Paese al turismo internazionale. (segue) (Fim)