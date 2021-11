Trasporti: Sala, con Gualtieri faremo qualcosa insieme per il tpl, magari un dirigente Atm viene a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Gualtieri stiamo discutendo per fare qualcosa insieme per il trasporto pubblico. Noi abbiamo un dirigente di Atm che so che a Gualtieri interessa, gli ho detto che non deve fare campagna acquisti a Milano, se ha bisogno di una mano può darsi che venga a Roma". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a TG2 Post riferendosi alle voci secondo le quali il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, potrebbe andare ad Atac, l'azienda di trasporto pubblico della capitale. (Rem)