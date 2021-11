Brasile: compagnia aerea Azul rinuncia ad acquisto Latam, non c'è accordo sul prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Azul ha momentaneamente rinunciato all'acquisizione del 100 per cento della cilena Latam Airlines, attualmente in processo di liquidazione. Lo riferisce la stessa azienda in una comunicazione al mercato azionario (fato relevante). I vertici della Azul, maggiore compagnia aerea brasiliana, avevano in più di una occasione manifestato il proprio interessa a rilevare le operazioni della compagnia cilena. La società ha per questo, lo scorso 11 novembre, presentato una proposta non vincolante di acquisto, prevedendo un'offerta economica complessiva del valore di circa 5 miliardi di dollari. Il valore è tuttavia inferiore a quello stabilito congruo dalla Latam. La società cilena ha infatti presentato un piano di risanamento che prevede l'iniezione di 8,19 miliardi di dollari. (segue) (Brb)