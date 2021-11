Brasile: compagnia aerea Azul rinuncia ad acquisto Latam, non c'è accordo sul prezzo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta per la tranche B proviene da un gruppo di investitori composto da Oaktree Capital Management, Apollo Management Holdings e altri fondi, conti ed entità da questi consigliati, si legge nella nota. Il livello delle passività e la struttura del capitale derivanti dal piano di riorganizzazione di Latam, affermava la compagnia in una nota del 5 ottobre, "saranno conosciuti una volta concluso il piano stesso". Sulla base di come si sono sviluppate fino ad oggi le trattative, prevedeva già il direttorio della holding, "è probabile che ci sarà un aumento di capitale e, di conseguenza, una sostanziale diluizione delle azioni attualmente emesse da Latam. Nelle tranche A e C erano stati raccolti rispettivamente crediti per 1,3 miliardi di dollari e 1,1 miliardi di dollari. (segue) (Brb)