Brasile: compagnia aerea Azul rinuncia ad acquisto Latam, non c'è accordo sul prezzo (10)

- Ad ottobre del 2020 Latam Airlines aveva incassato finanziamenti per 1,15 miliardi di dollari nell'ambito di un processo di riorganizzazione finanziaria avviato sotto la tutela del Tribunale del Distretto Sud di New York dove l'azienda ha aperto un concordato con i creditori. Con questo finanziamento, del tipo denominato "Debtor in possession" (Dip), Latam completava l'ammontare totale di 2,3 miliardi di dollari necessari ad avviare un processo di ristrutturazione resosi necessario con la crisi derivata dall'impatto della Covid-19 e la chiusura dei cieli per diversi mesi. Il finanziamento approvato dalla Southern District Court di New York considerava inizialmente due tranche: la tranche A, per un importo fino a 1,3 miliardi di dollari, guidata da Oaktree Capital Management, che ha impegnato 1.125 milioni di dollari; e la Tranche C, per un importo fino a 1,15 miliardi di dollari e composta da 750 milioni di dollari impegnati da Qatar Airways e dai gruppi Cueto ed Eblen, 250 milioni di dollari di Knighthead Capital, e 150 milioni di dollari di Toesca SA Administradora General de Fondos. (Brb)