Usa: Schumer, Senato può approvare piano di spesa Biden entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, ha affermato che il disegno di legge di spesa voluto dal presidente Joe Biden arriverà in aula al Senato dopo aver terminato l'iter parlamentare di controllo sul testo, precisando che il suo "obiettivo" è approvare il disegno di legge da circa 2.000 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. "Una volta completato questo lavoro necessario, presenterò la legislazione del presidente 'Build Back Better' in modo da poterla approvare il prima possibile e inviarla alla scrivania del presidente", ha detto Schumer dall'aula del Senato. "Il nostro obiettivo continua ad essere quello di farlo prima di Natale", ha aggiunto. Le parole Schumer arrivano dopo che la Camera ha approvato la legge sulla spesa sociale e climatica prima di una pausa di una settimana per il Ringraziamento.(Nys)