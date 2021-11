Brasile: ex governatore Alckmin non esclude candidatura come vice di Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore dello stato di San Paolo in Brasile ed ex leader del Partito socialdemocratico (Psdb), Geraldo Alckmin, ha affermato lunedì che le conversazioni per una sua eventuale candidatura alle prossime presidenziali del 2022 come vice in un ticket con Luis Inacio "Lula" da Silva "vanno avanti". Lo ha reso noto lo stesso Alckmin al termine di una riunione con dirigenti di diversi sindacati dove non ha escluso l'ipotesi di una candidatura nazionale piuttosto che quella a governatore di San Paolo. "Mi sto preparando di nuovo ad essere governatore, ma è sorta un'ipotesi federale e tale ipotesi avanza nonostante le sfide siano grandi", ha affermato il dirigente del Pdsb, secondo quanto riferisce il portale "Globo". "Nel contesto attuale sarebbe molto importante che Alckmin accetti la candidatura alla vicepresidenza, noi gli daremo tutto il nostro sostegno", ha dichiarato da parte sua il segretario del sindacato "Fuerza sindical", Miguel Torres. (Brb)