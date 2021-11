Giappone: il principale partito di opposizione elegge un nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito costituzionale democratico del Giappone, principale forza di opposizione parlamentare del Giappone, sceglierà un nuovo leader oggi, 30 novembre, tramite un voto dei suoi parlamentari e degli iscritti. Quattro candidati si contendono il ruolo sinora detenuto da Yukio Edano, che ha deciso di rassegnare le dimissioni a seguito del deludente risultato conseguito dal partito alle elezioni dello scorso ottobre. I sondaggi degli ultimi giorni attribuiscono un vantaggio al capo politico del partito, il 47enne Kenta Izumi. Gli altri tre candidati alla presidenza del partito sono il 50enne Junya Ogawa, ex viceministro degli Affari interni e delle comunicazioni; Chinami Ishimura, ex viceministra della Salute, del lavoro e del welfare; e il 62enne Seiji Osaka, ex consigliere speciale del primo ministro. Il voto di oggi interesserà solamente i 140 parlamentari del partito, mentre i membri delle assemblee locali e gli iscritti hanno già espresso le loro preferenze nei giorni scorsi. (segue) (Git)