Filippine: il senatore Bong Go rinuncia a candidarsi alla presidenza

- Il senatore Bong Go, vicino al presidente delle Filippine Bong Go e sostenuto da quest'ultimo in visita delle elezioni presidenziali che si terranno in quel Paese il prossimo anno, ha deciso di revocare la propria candidatura a capo dello Stato. L'annuncio segue la decisione della figlia di Duterte, sara, di candidarsi alla vicepresidenza come alleata di Ferdinand Marcos Jr. "Nei giorni scorsi ho compreso che la mia mente e il mio cuore contraddicono le mie azioni", ha dichiarato Go nel corso di una conferenza stampa. Bong Go è stato a lungo assistente esecutivo e personale del presidente Duterte, prima di essere eletto senatore nel 2019. (segue) (Fim)